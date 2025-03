Aafrika ründaja tõi Narva Transile hooaja esimese võidu

Esimese poolaja lõpus sündinud Kabore väravale ei õnnestunud eelmisel hooajal pronksi võitnud ja eurosarjas kaks vastast alistanud Paidel vastuväravat lüüa. See oli Paidele kahe võidu kõrval esimene kaotus. Paide serblasest treener Ivan Stojkovic sarjas pärast mängu vaid Narva viletsat kunstmuruväljakut, kus tema hinnangul ei olegi võimalik normaalset jalgpalli mängida.

Trans on kolme vooruga kogunud neli punkti ning asub tabeli keskel koos Tallinna Flora, Tartu Tammeka ja Nõmme Kaljuga.

Transi järgmine kodumäng on alles 5. aprillil, mil Narva väljakul paneb oma oskused proovile valitsev meister Tallinna Levadia, kel on ka alanud hooajal kolmest mängust kolm võitu. Levadiaga mängib Trans ka karikasarja poolfinaalis, aga see kohtumine toimub 14. mail Tallinnas.