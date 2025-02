Herta Rajas teenis noorte olümpiafestivalil kuuenda koha

Finaalsõidus võitis pronksmedali Ida-Virumaa juurtega Gerda Kivil, kelle isa ja treener Allar Kivil on pärit Ida-Virumaalt, kus ta tegeles suusatamisega Jüri Schmidti juhendamisel. "See medal tähendab nii mulle kui Eestile väga palju ja see jääb väga kauaks meelde. Finaalis koos Hertaga võistlemine lisab sellele kõigele nii palju juurde. Kui nägin, et kaks eestlast on finaalis, olin ma nii õnnelik − me suudame Euroopas konkurentsi pakkuda," ütles Gerda Kivil.