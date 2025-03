Viru Sputniku hokimeeste siiras rõõm, kui litter on taas kord läkitatud Narva PSK väravasse.

Eesti tänavuseks hokipealinnaks on tõusmas Kohtla-Järve, sest meistrisarja finaalile on lähedale jõudnud mõlemad siinsed meeskonnad ja naiskond on koha finaalis juba kindlustanud.