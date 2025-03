Narva Trans alustas hooaega viigiga Tallinna Flora vastu

Flora läks 43. minutil Eesti koondise ründaja Rauno Sappineni väravast juhtima. Transil õnnestus teisel poolaja mõne minuti jooksul lüüa kaks vastuväravat. Esmalt skooris pealöögiga Stanislav Agaptšev ja kaks minutit hiljem lõi nurgalöögi-järgses olukorras palli väravasse Aleksandr Ivanjušin. Mõlemad väravalööjad on kirju rahvusvahelise koosseisuga Transis Ida-Virumaa jalgpalli kasvandikud.

Narva Transi kaptenipaela selles kohtumises kandnud Maksim Maksimkin ütles pärast lõpuvilet Soccernetile, et vaatamata sellele, et võit viimasel hetkel käest libises, ei ole ta pettunud ja selline tulemus on Narva jaoks okei, sest meeskond andis väljakul endast kõik.