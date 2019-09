VIDEO Sillamäe ultrajooksu võit on minemas Lätti

Eilse kuupäeva see lätlasele tugevat vastupanu osutanud Margus Luhtoja lõpetas jookmise südaööl. Selleks ajaks oli ta läbinud 134 kilomeetrit, mis jääb napilt alla tema enda nimel olevale väljas joostud 12 tunni jooks Eesti rekordile -139,2 kilomeetrit.

Teisel kohal olev Hannes Veide oli hommikul kella poole üheksaks jätnud selja taha 162 kilomeetrit.

Ida-Virumaa rekordiomanik German Terehhov jooksis laupäeval kümne ja poole tunniga 96 kilomeetrit ja läks siis magama. Tagasi rajale tuli ta pärast kella kuut hommikul ning liigub praegu rajal olijatest kõige kiirema tempoga ning praeguselt 12. kohalt tõuseb ta ilmselt kõvasti ettepoole. Temal oli kell poole üheksaks kogunenud kilomeetreid 122.

Põnev heitlus esikoha pärast on tekkimas naiste arvestuses. Marjaliisa Umb on võistlust pikalt juhtinud ja 12 tunniga läbis ta üle 112 kilomeetri, mis on lähedal Liina Kesamaa nimel olevale selle ala Eesti rekordile - 115,2 km.

Kella 8.30ks oli Umb jooksnud 154 kilomeetrit. Ulvi Lond oli selleks ajaks kirja saanud 150 kilomeetrit.

Mullu Sillamäel Eesti rekordi 24 tunni jooksus püstitatud Siiri Pilt otsustas sel aastal piirduda 12 tunnise katsumusega olles selle ajaga läbinud 110 kilomeetrit.

Kui laupäeval trotsisid osalejad tugevaid vihmahooge, mis pühapäeva hommikul on tulnud Sillamäel mere ääres võidelda tugevate tuuleiilidega.

Võistlus toimub Sillamäe rannapargi terviseraja kahe-kilomeetrisel valgustatud ringil.

24 osaleja seas on kuue riigi ultrajooksjad. Kõige tugevam tipptulemus on 47aastasel lätlasel Janis Actinsil, kes on suutnud ööpäevaga läbida üle 243 kilomeetri. Actins sõnas enne jooksu, et ei lähe seekord püüdma konkreetset tulemust, vaid püüab eelkõige nautida seda võistlust.

Talle peaks head konkurentsi pakkuma Eesti rekordiomanik 48 tunni jooksus Hannes Veide, kes läbis mullu kahe ööpäevaga 308,4 kilomeetrit. Veide ütles vahetult enne starti Põhjarannikule, et ei tulnud Sillamäele püüdma teist või kolmandat kohta, vaid ikka "kõige pikemat õlekõrt" ja selle saamiseks tuleb joosta üle 200 kilomeetri.

Sillamäe ultrajooksul osalejad enne 24 tundi kestva katsumuse starti. FOTO: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Tugevat tulemust võib oodata ka Margus Luhtojalt, kes alustas mullu Sillamäel tugeva tempoga, ent loobus jooksmisest 20 tunni järel, olles jätnud selle ajaga selja taha ligemale 168 kilomeetrit.

Ida-Virumaa raudmees kohtlajärvelane German Terehhov jäi mullu elu esimesel 24 tunni jooksul napilt neljandaks ja õige pisut jäi tal puudu 200 kilomeetri piiri alistamisest − aga ka 197,7 kilomeetrit on Ida-Virumaa tippmargina vägev tulemus.

Nüüd sõnas ta, et on selleks võistluseks tõsiselt valmistunud - jooksnud laupäeviti ja pühapäeviti 50 kilomeetriseid otsi, ning tahab seekord 200 kilomeetrit ööpäevaga ära joosta. "See on maagiline piir," sõnas ta.

Rajale läks ka mullu Sillamäel Eesti naiste rekordi 24 tunni jooksus, 184,299 kilomeetrit, püstitanud Siiri Pilt. Ta ütles, et ei ole selleks jooksuks enda jaoks kindlat plaani seadnud ja jookseb enesetunde järgi.

Jooksu finiš on pühapäeval kell 12.