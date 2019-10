VIDEO JA GALERII Räsitud ridadega HITO/Karjamaa oli lähedal esimesele võidule

Poolajaks pääses Tartu ette nelja punktiga ja viimase veerandi alguseks kasvas nende edu juba 11 punktiliseks 68:57. Viimase veerandi alguses suurenes edu juba 15 punktini, kuid HITO/Karjamaa suutis sellisest seisust lõpuminutiteks veel järgi tulla.

Margo Tali ütles, et lühikese koosseisuga mängides sai jõud otsustavateks hetkedeks otsa. "Tänase mängu oleks pidanud kätte saama. Kahju, et täna mehi vähe tuli ja veel rohkem kahju, et Andrusel [Lehismetsal] seljaga selline jama juhtus. Kui Andrus oleks lõpuni mänginud, oleks vist isegi jagu saanud. Aga ei ole hullu, küll võidud ka kätte saame millalgi," sõnas ta.

Ta sõnas, et esiliigas on tase selline, et kui vastane juba kümne punktiga ette saab, siis HITO/Karjamaal niipalju jõudu ei ole, et sellisest seisust järgi tulla. "Kaitses jäime täna hätta kõvasti ja kohtumise lõpus ka lauavõitluses. Eks väsimus oli peale ja ei olnud enam jõudu."