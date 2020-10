Kohtla-Järve vutinaised lõid hooaja lõpusirgel mängus esimese värava

JK Järve naiskond on esiliigas kaotanud kõik kohtumised ja harvaesinev oli enne reedest kodukandi derbit Jõhvi Phoenixiga ka eelneva 13 mängu väravate vahe 1:136. Seni ainus värav oli sündinud penaltist Rakvere Tarva väravasse.

Kohtumises Jõhviga oli aga väravadieedil püsinud Kohtla-Järve naiskond valmistamas üllatust. Kohtumise 5. minutil sai trahvilöögist Phoenixi väravalatist eemale põrganud pallile esimesena jaole Kristina Mihelson, kes lükkas selle väravavõrku, ja Järve naiskonnal oli rõõmustamiseks põhjust rohkem kui kunagi varem sel hooajal.

Tiivustatuna sellisest erakordsest sündmusest, õnnestus neil eeldatavalt märksa tugevama vastase vastu eduseisu hoida tervelt poolt tundi. Lõpuks võttis Jõhvi Phoenix siiski ootuspäraselt kindla 5:1 võidu.

Valgevenest Kohtla-Järve naiskonda treenima tulnud Andrei Migalenja sõnul mängib suurem osa neidudest jalgpalli alles esimest aastat. "Meie naiskond on noor ja kogemusi vähe, aga oskusi tuleb iga trenni ja mänguga juurde. Tüdrukute võitlusvaim on kõva, hoolimata sellest, et oleme kogenumatelt võistkondadelt saanud suuri kaotusi," ütles ta.

Kui JK Järve on naiste esiliigas 12 võistkonna seas kindlalt viimane, siis Jõhvi Phoenix on Ida-Virumaa parima vutinaiskonnana 20 punktiga kaheksandal kohal. Nende selja taga on 13 punktiga Narva Transi naiskond.

JK Järve esindusmeeskond on meeste esiliigas samuti kindlalt viimane: 23 vooruga on tabelisse kogunenud vaid kolm punkti. Laupäeval tuli koduväljakul hävitav 1:8 kaotus Nõmme Unitedilt.