Burdakov mõtleb, kas on võimalik veel meistriliiga tasemel jätkata

Narva jalgpallielu aastakümneid vedanud Nikolai Burdakov tõdeb, et nii nukras seisus nagu praegu pole jalgpall Virumaal väga ammu olnud.

Narva Transi jalgpallimeeskonna president Nikolai Burdakov vajab mõtlemisaega, et otsustada, kas on võimalik veel jätkata klubiga meistriliiga tasemel, kus pealinna klubidega konkureerimine on muutunud iga aastaga üha keerulisemaks.