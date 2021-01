Ida-Virumaa mullused parimad sportlased on Aveli Uustalu ja Erik Reinbok

Maailma tippudele lähemale

Tema treener Kohtla-Järve klubist Kuldkaru Aleksei Hapov märkis, et Euroopa meistrivõistlused näitasid, et parimad on küll tugevamad ja kogenumad, kuid pole Reinbokile kättesaamatud. "Kui kõvasti ja järjekindlalt harjutada, siis on järgmistel aastatel võimalik ka nendega võrdselt heidelda," sõnas Hapov.

Edukas üleminek täiskasvanute konkurentsi

Ida-Virumaa spordiliidu esimees Risto Lindeberg rääkis, et juhatus oli parimate valimisel üsna üksmeelne. "Nii Aveli Uustalu kui Erik Reinbok on noored sportlased, kes on edukalt sekkumas tippkonkurentsi täiskasvanute seas. Üleminek noorteklassist on alati olnud keeruline ja paljudel edukatel noorsportlastel jääbki siis karjäär pooleli. Nemad mõlemad tegid mullu aga olulised sammud edasi ja seetõttu said nad ka maakonna parima sportlase tiitli igati teenitult," sõnas ta.