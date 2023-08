"See on õnnetunne! Väga hea nädalavahetus on olnud," ütleb 51aastane tallinlane Vladimir Frolov mõni hetk pärast seda, kui on pühapäeva pärastlõunal lõpetanud 24 tundi kestnud Sillamäe ultraspordivõistluse ja läbinud ööpäevaga ligemale 188 kilomeetrit, kuid mitte oma jalgadel, vaid ratastoolis.