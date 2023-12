Kohtla-Järve võõrustab sel nädalal ligikaudu 400 Eesti paremat ujujat

Eneli Jefimova ei osale seekord oma põhialal, rinnuliujumises, vaid teeb kaasa vabaujumises, liblikujumises ja kompleksujumises. Tema treener Henry Hein on öelnud, et Eneli on väga tugev kõigis ujumisviisides, aga maailma tippu jõudmiseks on tal kõige paremad eeldused rinnuliujumises. Kohtla-Järvel püüab ta Eesti meistri tiitleid noppida teistes ujumisviisides. Ühtlasi on need tema jaoks viimased võistlused enne väikest puhkust, mille järel algavad rängad trennid, et valmistuda Pariisi olümpiamängudeks.