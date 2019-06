Selgus Jõhvi põhikooli uue maja arhitektuurikonkursi võitja

Uus koolimaja on kavas rajada ligemale pool sajandit vana koolimaja asemele Jõhvis Hariduse tänaval.

"Tujukuju" koolihoone loob märgilise aktsendi olemasolevate hoonete, riigigümnaasiumi ja spordihoone, vahele. Ideelahenduses on kasutatud lihtsaid, kuid mitte primitiivseid vormi- ja kujundusvõtteid – pidulik sissepääsuala, akende asetus, arusaadavad ja lihtsad materjalid. "Tegemist on hea lahendusega, mille sünnirõõm ületaks vana ja paljudele armsaks saanud koolihoone lammutamisega kaasnevaid tundeid,” kommenteeris žürii otsust Jõhvi vallaarhitekt Andres Toome.

Tugevaks küljeks pidas žürii ka võiduprojekti sisemise logistika lahendust. Lisaks põhikoolile tuli uues koolihoone mahus lahendada ka gümnaasiumi söögisaal ning gümnasistide pääs spordihoonesse selliselt, et kahe kooli õpilaste liikumisteed ei ristuks. Kusjuures mõlema kooli sööklad on teenindatavad ühest köögiplokist.

Tähtsaks on peetud ka algklasside õpilaste eraldi sissepääsu ning algkooli- ja hariduslike erivajadustega õpilaste osa eraldatust vanemate klasside õpperuumidest.

“Ruumide paigutus ja grupeerimine on selge ning loogiline, moodustatud on selgepiirilised funktsionaalsed alad – aula-muusikaklass, põhikooliosa, algkooliosa, peatrepp-fuajee, söökla. Esimene korrus on viidud spordihalli ja gümnaasiumi korrustega samale tasandile ja nii ei teki hoonetevahelisel liikumisteel olulisi kõrguste vahesid,” kommenteeris võidutöö tugevaid külgi žürii liige, arhitekt Jaak Huimerind.