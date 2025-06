Kõige külalislahkemad kohad leiab kuldse südame märgise järgi

Külalislahkuse teekond algas jaanuaris Kiviõli mäe otsas, kus 26 Ida-Viru turismiklastri partnerit kirjutasid alla külalislahkuse kokkulepetele ning asusid tööle märgise saamiseks. Seiklusmaale kohaselt jagati külalislahkuse märgised maa all − Eesti kaevandusmuuseumis. Esimeste külalislahkuse märgiste vääriliseks osutus 18 ettevõtet ja asutust, kes tegid selleks pool aastat tööd.

Lisaks kokkulepete järgimisele tuli panustada sellesse, et infokanalites oleks mitmes keeles korrektne sisu. Samuti tuli kaardistada külaliste tagasiside hetkeseis, mis on vajalik edasiseks analüüsiks. Märgise poole püüdlejad osalesid veel oma valdkonna tipptegijate koolitustel ning osalesid testkülastustes nii testitavate kui testijatena, et saada pimeostude kaudu paremat ettekujutust teeninduse kvaliteedist ja sellest, mis vajab rohkem tähelepanu.