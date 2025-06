BRAAVO! Pippi Lotta Enok püstitas uue Eesti rekordi ja tuli USA üliõpilaste meistriks

Pippi Lotta Enok kerkis 6285 punktiga maailma hooaja edetabelis 11. kohale. Euroopa mitmevõistlejatest on sel aastal parem tulemus vaid kuuel.

Kuuli tõukas ta 12,50 meetrit ja see oli esimene ala, mis oli võrreldes rekordvõistlusega pisut nõrgem - aprillis oli tema kuulitõuketulemus 12,90 meetrit.

Foto: Oklahoma Track & Field and Cross Country / Facebook

Esimese nelja alaga on Pippi Lotta Enok kogunud 3685 punkti ja edestas oma rekordgraafikut 96 punktiga.

Et püstitada Eesti rekord ja tõrjuda ka lähima konkurendi ja tugeva jooksja, iirlanna Jadin O'Brieni rünnakut USA üliõpilasmeistri tiitliheitluses, tuli Enokil kõvasti pingutada viimasel alal 800 meetri jooksus. Pippi Lotta Enok sai sellega hakkama, joostes isikliku rekordi lähedase aja 2.14,12. O'Brien oli küll 800 meetri jooksus kiirem, kuid mitte niipalju, et võtta Enokilt meistritiitel. Lõpuks edestas eestlanna teda 29 punktiga.

Pippi Lotta Enok tuli USA üliõpilasmeistriks teist korda, esimene tiitel on tal aastast 2023.

Pippi Lotta Enok on lõpetanud Jõhvi põhikooli ja ta esindab Jõhvi kergejõustikuklubi Visa. Tema esimesed treenerid oli Jõhvis Lilian Schmidt ja Hanno Koll. Audentese spordigümnaasiumis oli ta treeneriks Liivi Eerik. Pärast õppima asumist USA Oklahoma ülikooli on ta treeninud Jerel Langley käe all.