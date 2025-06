GALERII Jõhvis mälestati juuniküüditamise ohvreid

"Juuniküüditamine oli hästi ette valmistatud operatsioon rahva kaitsetahte murdmiseks. Ettevalmistatud nimekirjade järgi viidi ära ühiskonna kõige aktiivsemad liikmed," ütles Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa oma kõnes. Mehed lahutati kohe naistest-lastest ning enamik peatselt hukati, nii et koju naasnuid oli hiljem vähe. "Nagu näitab aeg, on Venemaal olnud ka hiljem sellised nimekirjad käigus, olgu siis Ukrainasse tungimise eri etappidel või mõnes muus vallutusoperatsioonis. Olen kindel, et ka Eesti kohta on selline värske nimekiri kuskil olemas ja kindlasti on täna meie hulgas neid, kes sellesse on kantud," ütles Vallo Reimaa.