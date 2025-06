"Otsus läheb järjest raskemaks," tunnistas Lauri Hussar. "Muljed on hästi positiivsed. Kogukondlikkuse selge kasv ja hüppeline areng paistab üle Eesti silma. Mul on selle üle väga hea meel, et inimesed tahavad panustada ja leiavad selleks aja. Ühes külas oli isegi kokku arvutatud, et elanikud ohverdasid eelmisel aastal kogukonna heaks 3500 tundi. See on muljetavaldav."