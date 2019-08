Erik Reinboki võistlus juunioride MMil piirdus vaid ühe matšiga

Tänavu juunioride Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud ja mullu maailmameistrivõistlustel viiedaks tulnud Reinbok läks kaalukategoorias kuni 79 kilo kvalifikatsiooniringis vastamisi armeenlase Arman Avagjaniga. Et tegu on temaga samast klassist maadlejaga, kinnitab see, et tänavusel EMil jagasid nad koos kolmandat kohta.