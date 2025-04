Narva hokimehi ajas tigedaks, et dopinguproove tuli riietusruumi võtma naine

Proovid õnnestus võtta alles 40 minutit hiljem. Perli sõnul ei saa hilisemaid proove arvestada negatiivsetena, kuna testitavad peavad alates sellest hetkest, kui neile teatatakse, et neil tuleb proov anda, olema dopingukontrolli ametniku silma all. "Et tal poleks võimalik kuidagi mõjutada proovi või testi," ütles ta, tuues näiteks, et mõnda võimalikku keelatud ainet organismis on võimalik ka lühikese aja jooksul peita.