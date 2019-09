JK Järve tuli lõpuks pikast mõõnast välja

JK Järve pääses kolumbialase Duvan Mosquera löögist avapoolajal juhtima, ent tartlased viigistasid pärast vaheaega. Võiduvärava lõi Raivo Saar kohtumise 79. minutil. Saar on oma meeskonna parima väravalööjana skoorinud sel hooajal juba 14 korral. Mosqueral on kirjas 13 tabamust.

Pärast meeskonna ühe liidri, brasiillasest poolkaitsja Youri Lellise väljalaenamist Läti kõrgliigaklubile FK Daugavpils on hooaega lennukalt alustanud JK Järvet tabanud sügav mõõn. Kui kevadel sammus meeskond võidult võidule ja heitles liigatabeli tipus koha eest meistriliiga üleminekumängudele, siis enne viimast ringi, kus peetakse veel üheksa kohtumist, on Kohtla-Järve parim vutimeeskond kuuendal kohal. Ettepoole on keeruline tõusta, sest viiendal kohal olevast Tartu Tammeka U21 meeskonnast lahutab juba kümme punkti.