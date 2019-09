Voka terviserajad said märgistuse

"Vokas on väga ilus mets, kus paljud polegi arvatavasti käinud ega tea, millised on siinsed võimalused tervisespordiks. Kunagi, kui Vokas oli veel algkool, toimusid siinsamas kehalise kasvatuse tunnid. Voka metsas viidi läbi ka suusatrenne. Viitadega taaselustame ka vanad rajad, mis kunagi olid suusarajad, aga mille inimesed on vahepeal ära unustatud. Kui rajad ei ole märgistatud, siis neid nii palju ei kasutata," rääkis Lehismets.

"Praegu pole valgustatud ükski terviserada. Valgustus on ainult staadionil ja järgmisel aastal tahame suured prožektorid taastada ning lambid välja vahetada, et saaks ka õhtuti üritusi teha. Minu plaan on, et valgustatud saaks ka 2,75kilomeetrine rada, kus talvel suusatatakse," märkis Lehismets.