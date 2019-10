Kalatalu pidi kliimapoliitika tõttu lõpetama forellikasvatuse

Nii nägi Eesti soojuselektrijaama kõrval soojas kanalis tegutsenud kalamajand välja oma parematel aastatel. See foto on tehtud 2008. aastal, mil kala kasvatas seal OÜ Störfisch. Hiljem vahetas selle ettevõtte välja Joala Fish, ent nendegi aeg seal on nüüdseks läbi saanud.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik