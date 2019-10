Alutaguse päeval kuulutati välja Ida-Virumaa tänavused hariduselu tähed

Aasta gümnaasiumiõpetajaks valitud Kristelle Kaarmaa tõdes, et tunnustusüritus oli korraldatud põnevalt ja suurejooneliselt. "Tundsin ennast nagu Oscari galal," tunnistas ta, leides, et Alutaguse päeva tähistamine jäi isegi pisut haridusgala varju. "Sellele vaatamata võiks ka edaspidi need kaks üritust koos toimuda. Alutaguse päevast tasuks ka sellisel üritusel rääkida."

Jõhvis tuleb ka üleriigiline tänuüritus

Haridusgalal tunnustati laureaate kaheksas kategoorias. Ühtlasi on nad Ida-Virumaa omavalitsuste liidu (IVOL) komisjoni poolt esitatud riiklikule aasta õpetaja konkursile, mille võitjad selguvad 5. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuval üleriigilisel tänuüritusel.

Haridusgalal tervitati ka Ida-Virumaa haridusperes äsja alustanud õpetajaid ning tänati ettevõtliku kooli edulugude konkursist osavõtjaid.

Ida-Viru haridusgala 2019 laureaadid Aasta lasteaiaõpetaja − Maire Lehismets Voka lasteaiast Naksitrallid

Voka lasteaiast Naksitrallid Aasta klassiõpetaja − Olga Savina Sillamäe Vanalinna koolist

Sillamäe Vanalinna koolist Aasta klassijuhataja − Tatjana Kapralova Kohtla-Järve Kesklinna põhikoolist

Kohtla-Järve Kesklinna põhikoolist Aasta põhikooli aineõpetaja − Julia Smirnova Kohtla-Järve Maleva põhikoolist

Kohtla-Järve Maleva põhikoolist Aasta gümnaasiumiõpetaja − Kristelle Kaarmaa Jõhvi gümnaasiumist

Jõhvi gümnaasiumist Aasta tugispetsialist − Virge Konar Maidla koolist

Maidla koolist Aasta õppeasutuse juht − Anne Endjärv Kohtla-Järve Järve koolist

Kohtla-Järve Järve koolist Aasta haridustegu − Ida-Virumaa ja Pärnumaa kutsehariduskeskuse ühise võistkonna võit rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel Itaalias

Kuna Alutaguse päev kattub ajaliselt õpetajate päevaga, tekkis korraldajail idee tunnustada päeva raames tänavusi säravamaid kohalikke haridustöötajaid. Selleks panid Alutaguse päeva korraldavad Viru vangla ja Eesti riigiametnike klubi (ERAK) seljad kokku Ida-Virumaa omavalitsuste liidu ning maakondliku ettevõtluskeskusega (IVEK).

"Üha keerulisemaks muutuvas maailmas on õpetajaamet kindlasti üks raskemaid. Need, kes selle juures suudavad oma tööd teha lausa nakkava hasardi ja rõõmsameelsusega, väärivad kõik tunnustust. Kui maakondlikud õpetajad jõuavad riikliku haridusgala nominentide hulka, on see suur au. Aga kui seda isegi ei juhtu, väärivad nad suurimat võimalikku tunnustust kohalikul tasandil. Gala on võimalus tuua kooli seinte vahel toimuv laiema publiku ette ja pakkuda haridusteemale laiemat kõlapinda," ütles IVOLi hariduse ja noorsootöö spetsialist Kerly Paju.

Õpetajaid tunnustasid teiste alade inimesed

Integratsiooni sihtasutuse (INSA) juhatajale Irene Käosaarele meeldis toimunud ürituse puhul muu seas see, et haridusinimestele olid tänukarikaid andma kutsutud piirkonna teiste valdkondade juhid − sh Viru vangla, politsei- ja piirivalveameti, Viru jalaväepataljoni ning INSA esindajad.

"On oluline, et ka teiste valdkondade inimestel oleks võimalik oma tänu edasi anda. Olen täiesti kindel, et selline üritus on maakonnas väga oluline − tunnustus ei ole ju vaid ühele kindlale õpetajale, vaid kogu koolikollektiivile," ütles Käosaar.

Viru vangla ja ERAKu projektijuht Virve Linder ütles, et kuna maakonnas tegutsevatel riigiasutustel on lisaks oma tavaülesannetele oluline roll ka riikluse eest seismisel, korraldatakse koostöös partneritega kaks korda aastas suurüritusi, mille eesmärk on liita siin tegutsevaid ametnikke ning tähistada olulisi väärtusi kandvaid tähtpäevi: Eesti Vabariigi aastapäeva ja Alutaguse päeva, mis märgib maakonna esmamainimist.

Ürituse nimi tekitab Linderi sõnul kohati segadust, kuid viis aastat tagasi, mil traditsioon ellu kutsuti, ei olnud praegust Alutaguse valda veel olemas ja tähtpäev sai nime muistse Alutaguse maakonna järgi. "Traditsiooni ellukutsumisega tahtsime esile tõsta piirkonna pikka ja väärikat ajalugu ning seda, et kuigi tänapäeval seostatakse Ida-Virumaad tihti idanaabri mõjuga, siis ajalooliselt on tegu hoopis piirkonnaga, mis kuulus sajandeid pigem läänelikumasse ja skandinaavialikku kultuuriruumi," ütles Linder.