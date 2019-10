VIDEO Kuidas Jõhvist 5000 euro eest "Las Vegas" sai

Naumkini sõnul käis ta ka ise sel üritusel ja sai eri riikide kohtunikelt positiivset tagasisidet. "Nad ütlesid, et võtavad esimest korda osa nii mastaapsest üritusest, mis korraldatakse kontserdimajas," ütles ta, märkides, et sellise ürituse toimumine on positiivne Jõhvi spordi arengu ja kuulsuse seisukohast.

Kuluka ürituse vastu suurt huvi polnud

Naumkin vastas arupärimisele, et kuna vallavalitsus eraldas 5000 eurot reservfondist, siis ei ole toetuse saajal kohustust esitada aruandlust raha kasutamise kohta ning puudus ka eeldus, et korraldajad või osalejad oleks pidanud olema seotud Jõhvi vallaga. Ta lisas, et vallavalitsus otsustas sellise toetuse eraldada, kuna sellise ettepaneku tegi volikogu spordikomisjon.

Spordikomisjoni esimees Arthur Seppern sõnas, et poks on Jõhvis olnud väga populaarne ala ja valla aukodanik Priidik Kippar on kaheksakordne Eesti meister poksis. "Ma käisin üritusel kohal ja see oli väga võimas. Esimest korda sellises formaadis − kontserdimajas. Te teate, et kontserdimaja rent maksab midagi," rääkis Seppern, lisades, et selliseid üritusi tasub ka tulevikus korraldada. "Me ei pea ootama, kuni Priidik Kippar ära sureb ja hakkame siis mälestusvõistlusi organiseerima. Praegu oli väga hea, et üritame selle kaudu meie vanu populaarseid spordialasid taastada."

Üks arupärimise esitajatest, volikogu liige Arvo Aller ütles, et selle rahaeralduse juures tekitab küsitavusi nii ebatavaliselt suur summa kui rahaeraldamise viis. Ta märkis, et tavapäraselt peavad Jõhvis tegutsevad spordiklubid esitama oma ürituste korraldamiseks vallavalitsusele rahataotlused juba eelneval aastal ja tavaliselt on toetuste summad mitu korda väiksemad, kui nüüd poksiturniiri korraldajale eraldati, ning lisaks nõutakse kuu aja jooksul pärast ürituse toimumist ka üksikasjalikku aruannet raha kasutamise kohta. "Naumkini vastustest jäi arusaamatuks, miks vallavalitsus üht Narva klubi hoopis teistmoodi kohtles," lausus ta.

Lisaks tekitavad tema sõnul küsitavusi ka vallajuhtide väited ürituse suurejoonelisuse kohta. See ei tekitanud Jõhvi elanikes kuigi suurt huvi ning suurem osa kontserdimaja suure saali keskele paigutatud poksiringi ümber olevatest toolidest jäi tühjaks.

Naumkin sai millestki valesti aru?

Arupärimisele vastates muutis Naumkin ootamatult teemat ja hakkas rääkima sellest, et sotsiaalkomisjoni istungil osalenud Ida-Virumaa turismiklastri juhi Kadri Jaloneni jutust sai ta aru, et selle järgi, kuidas Põhjarannik kirjutab Jõhvis toimuvast, mõtlevad turistid, kas nad tulevad Jõhvi või ei tule. "Mina sain tema jutust aru niimoodi," ütles Naumkin ajakirjanike poole pöördudes. "Minu arvates peate te kaks korda mõtlema, millest te kirjutate."