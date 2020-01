Tellijale

Jõhvis Pargi tänaval asuv trükikoda lõpetas tegevuse novembri keskel. Kohtu poolt pankrotihalduriks määratud Tiia Kalaus sõnas, et trükikojal Trükis on kogunenud võlakohustusi talle praeguseks teadaolevalt 135 000 euro ulatuses ja esialgsetel andmetel ületab see ettevõtte varade väärtust.

Üks suuremaid võlausaldajaid on Kalause sõnul pankrotiavalduse esitanud AS IGEPA Libra Vitalis, kellele on trükikoda jäänud paberitarnete eest võlgu 45 000 eurot. Riigimaksude võlgnevus ulatub ligemale 30 000 euroni, lisaks on ka pandiga tagatud laenukohustus SEB pangale.