Jõhvi teeb ööpäevaringse lasteaiarühma ja viib koolitoidu lastele koju

Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin märkis, et koroonaviiruse levikuga seotud väljakutsetele reageerimiseks pakutakse elanikele uusi sotsiaal- ja haridusteenuseid.

Ööpäevaringne rühm Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas avatakse nendele lastele, kelle vanemad töötavad eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiin jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel. Rühma töökorraldus on paika pandud ning huvilised võivad pöörduda Jõhvi Lasteaiad direktori Raili Oksa poole.

Põhikoolid on välja selgitanud, kui paljud õpilased vajavad koduõppel toitlustust. "Teenuse osutamise viis - kas soe söök või toidupakk - on täpsustamisel," ütles Naumkin, lisades, et teenusest huvitatud inimesed saavad endast teada anda talle või vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhile Galina Kreintzbergile.