Aristov võitis Eesti meistrivõistlustel pronksi

Aristov parandas kaheksa aastat tagasi joostud isiklikku rekordit 20 sekundiga. Päev varem võitis ta Eesti meistrivõistlusteks jõudu säästes 7 km jooksu Pagari mõisast Mäetaguse mõisa. Ta märkis, et Eesti meistrivõistlustel on sihiks isiklik rekord ja hea, kui õnnestub tugevas konkurentsis ka medalile jõuda. Pärast mõlema eesmärgi täitmist oli ta ilmselgelt rahulolev: "Suurepärane õhtu. Põhiline, et jõudsin ka viimase bussiga koju, muidu oleksin pidanud oma medaliga tee äärde hääletama minema," viskas ta nalja.