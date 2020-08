Tanel Rauk teenis kaks EMi punkti

Küll aga jäi puudu kiirusest. "Eestis võisteldes on konkurents väike ja eesotsas sõites pingutad ennekõike niipalju, et tagant sind keegi ei ohustaks. Hullu pole mõtet panna ja seetõttu katkestada. EMi tase aga nõuab sellest mugavustsoonist välja tulekut," märkis Rauk.

"Nägime, et rohkem tuleb keskenduda kõrgetasemelistele võistlustele, kus kodumaal Eesti enda tipud kaasa löövad, ja püüda nende tempoga kaasa minna. Samuti osaleda välisvõistlustel, kus konkurents on karmim. Tulla väikesel võistlusel starti favoriidina ja see ka ära vormistada − see pärsib praegu lihtsalt arengut," rääkis Argo Keerme.