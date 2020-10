Iisaku meeskonnaga liitus Ameerika korvpallur

Hallik usub siiski, et Iisaku meeskond muutub järgmistes mängudes paremaks. Ta märkis, et ameeriklasel andis tunda, et vahetult enne mängu oli ta pärast Eestisse saabumist kaks nädalat karantiinis ning Euroopa korvpalliga harjumine nõuab aega. "Ka Lehismetsal oli see esimene mäng pärast aastapikkust pausi," märkis ta.