Kaotuse ja võidu saanud Kohtla-Järve hokimeeskond püsib medalikonkurentsis

Narva Paemurru spordikooli meeskond jäi laupäeval Tartu lõunakeskuse liuväljal selgelt 4:9 alla valitsevale meistrile Tartu Välk 494-le. Tasavägist mängu jätkus esimeseks kolmandikuks, mille lõpuks oli Välk ees 2:1. Mäng tehti ära teisel kolmandikul, mille lõpuks oli Välgu edu juba 6:2. Tartu meeskonnas tegid kaasa ka mitmed Ida-Virumaaga seotud hokimehed, nagu Vassili Titarenko, Pavel Prokopenko, Harri Koll ja teised.

Tartu Välk on 9 punktiga ka meistrisarja liider. Kohtla-Järve Everest, kes on võrreldes kõigi teiste konkurentidega pidanud kaks mängu rohkem, on 8 punktiga teine ja Narva Paemurru spordikool 6 punktiga neljas.