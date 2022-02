Kaugushüppes lendas Panenko 6,22 meetri kaugusele, parandades veebruari alguses Ahtme spordihallis püstitatud isiklikku rekordit nelja sentimeetri võrra. See on nüüdsest tema absoluutne isiklik rekord, sest õues on tema parim hüpe kandnud seni 6,21 meetri kaugusele.

Uue rekordi klassi näitab see, et treener Aleksandr Hvorõhhi noorest õpilasest on läbi aegade sisehallis kaugust rohkem hüpanud vaid 14 Eesti naist. Tänavusel sisehooajal on see Eestis teine tulemus. Seitse sentimeetrit rohkem on suutnud hüpata vaid Lishanna Ilves.