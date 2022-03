Viktor Morozov tuli uue rekordiga Eesti täiskasvanute meistriks

17aastane Morozov parandas jaanuari keskel Ahtmes püstitatud isiklikku rekordit 15 sentimeetriga. See on ka tema absoluutne pikim ametlik hüpe, sest välitingimustes on tema senine parim protokollikõlblik hüpe 15.46. Ta on kandunud kolme hüppega ka 16.14 meetrini, aga seda lubatust tugevama taganttuulega. Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Morozov uue isikliku rekordiga 16. kohale.