"Saku Off-Roadi" võitis Jõhvi esindaja

Otse loomulikult tähendas see võitu ka klassis E2. Korraldajad olid seekord väikese vimkana raja tagurpidi keeranud ja tekitasid sõitjates sellega paraja väljakutse. "Ega see lihtne ole. Kõik hüppenukid on vale profiiliga. Seal, kus varem hoogu võtsid, on nüüd maandumiskoht ja vastupidi," ütles Tanel Rauk. Krossisõidust kaugel olijatele pole erinev kuju märgatav, küll aga sõitjatele ning rabistamine võib saada sõna otseses mõttes füüsiliselt karistatud. Ja siinjuures ei räägita vaid pisikesest plaastrist.

Kuigi Sakus sõideti Eesti meistrivõistluste teist etappi, anti juba välja ka üks tiitel. Liivaradadel Liepajas, Vilaskis ja nüüd siis kolmanda ja viimase etapina Sakus selgitati välja Sandmani karikavõitja ehk parim liivasõitja. Auhinnalaua järgi on tegu väga kõrgelt hinnatud tiitliga. Natuke ootamatult võitis selle tiitli enduuroklassis Sakus teiseks jäänud Riho Keerme. "Enduuroklassi tsiklitel on lisaks tuledele-viledele ning riiklikule numbrimärgile üks kitsendus, mis eriti liivarajal raskusi tekitab: krossikate hüper-superliivakulbi asemel tohib kasutada tänavasõidurehvi. Nii et natuke ootamatu see tiitel on," rääkis Riho Keerme.