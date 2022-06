Narva kaalub lasteaia ja jalgpallihalli ehituseks laenu võtmist

Linnapea Katri Raik rõhutas, et ehkki Narvas elluviidavad projektid on praeguseks kallinenud ning volikogu oli maikuus sunnitud neile raha juurde andma, on linnaeelarve laenukoormus siiski endiselt võrdlemisi madal − 51 protsenti selle mahust. "Kui võrrelda teiste Ida-Virumaa suurte omavalitsustega, siis Kohtla-Järvel ja Jõhvis on see üle seitsmekümne protsendi," sõnas ta.

"See näitab, et meie eelarve on konservatiivne ja meil on võimalik mõningate väga oluliste objektide tarvis veel laenu võtta. Mõistagi maksame samal ajal teisi laene tagasi, nii et see on väga positiivne osa meie eelarvest," märkis linnapea.