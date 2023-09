Ida-Viru noorte jalgpallimeeskonna võidupõud kestis üle saja päeva

Alliance'i peatreener Erik Šteinberg lootis hooaja alguses, et meeskond, kus lõviosa moodustavad üle viie aasta koos mänginud noored jalgpallurid, on sel aastal esiliigas konkurentsivõimelisem kui mullu, mil väljalangemisest õnnestus pääseda tänu üleminekumängude seeria võidule, sest mängijad on aasta võrra vanemaks ja ka tugevamaks saanud. Praegune tabeliseis seda soovi ei kinnita.

Alliance on kogunud vaid kümme punkti, mis annab esiliigas viimase, kümnenda koha. Kaheksandal kohal oleval Paide U21 linnameeskonnal on juba 13 punkti rohkem. Küll aga on reaalne üheksandal kohal oleva Tallinna Legioni kinnipüüdmine, sest vahe on vaid viis punkti. Üheksas koht annaks taas võimaluse pääseda esiliigast väljalangemisest edu korral üleminekumängudel.