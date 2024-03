Politsei jahtis nädalavahetusel Kohtla-Järvel ja Jõhvis napsuseid juhte

Tema sõnul on tabatud rikkujate arv muret tekitav ning aina enam on autojuhtide seas alkoholi tarvitanud roolikeerajatele lisaks ka narkootilisi aineid tarvitanuid. Roolist tabatud narkojoobes juhtide puhul tõdes politseinik, et selline sohver on liikluses täpselt sama ohtlik kui alkoholi tarvitanud juht. "Mõlema aja- ja ruumitaju ning koordinatsioon on häiritud ja õnnetused kerged juhtuma," lisas ta.