Narva katse vana lasteaia kinnistu turuhinnast kallimalt maha müüa nurjus

30. novembril otsustas Narva volikogu linnavalitsuse ettepanekul võõrandada peaaegu südalinnas Mõisa tn 6 asuva endise Kuldkalakese lasteaia kinnistu ja selle enampakkumisele panna. Müüdava kinnistu pindala on 11 695 ruutmeetrit, sihtotstarve on riigimaa. Osta.ee oksjonikeskkonnas oli kinnistu alghinnaks määratud 575 447 eurot, ehkki selle turuväärtus on eksperdihinnangu kohaselt vaid 132 000 eurot. See tähendab, et linn püüdis oma vara müüa turuhinnast rohkem kui neli korda kõrgema hinnaga.