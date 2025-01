Mikrokraadiprogrammid aitavad leevendada füüsika- ja matemaatikaõpetajate põuda Ida-Virumaal

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppedirektor Piret Kärtneri sõnul on olukord loodus- ja reaalainete õpetajatega kriitiline kogu Eestis, kuid Ida-Virumaal on väljakutsed veelgi suuremad. “Eestikeelsele haridusele ülemineku eesliinil on kahtlemata üldhariduskoolid, ent ka ülikoolid peavad oma õla alla panema, et valmistada Ida-Virumaal kui ka mujal Eestis ette hea eesti keele ja ainealaste oskustega õpetajaid,” selgitas Kärtner.