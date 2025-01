Fermi Energia esitas taotluse tuumajaama eriplaneeringu algatamiseks

"Riigi eriplaneeringut on vaja selleks, et leida planeeritavale tuumajaamale parim asukoht, mis rahuldaks ka kohalikke kogukondi ja omavalitsusi,” ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Planeeringu algatamine ei tähenda tema sõnul kindlat tuumajaama rajamist, vaid tegeliku eelduse loomist, et selle rajamise üle oleks võimalik tulevikus päriselt otsustada.

"Viimased nädalad ning elektritarbimise kasv tõendavad, et Eesti vajab juhitavat kindlat energiavõimsust, et kaitsta energiasüsteemi stabiilsust ja alandada aastakümneteks elektri hinda tarbijatele,” ütles Kallemets.

Riigi eriplaneeringu taotluse ettevalmistamise käigus on Fermi Energia kuue aasta jooksul viinud läbi üle 50 infotunni Lääne- ja Ida-Virumaal kohalike elanike kaasamiseks, millest on osa võtnud üle 500 inimese.

Riigi eriplaneeringu algatamise eesmärk on leida jaamale parim võimalik asukoht, mis vastab ohutuse, keskkonnamõju ja tehnilise teostatavuse nõuetele. Enne kui tuumajaama saab rajama asuda, tuleb läbida mitmed olulised planeeringu etapid.

Esimeses etapis, eeldatavasti aastatel 2025–2027, tehakse asjakohaste uuringute ja arutelude tulemusel asukoha eelvalik. Fermi Energia eeluuringute põhjal on potentsiaalsed piirkonnad Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Kunda lähedal ning Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa küla territooriumil.

Teises etapis viiakse aastatel 2027–2029 sõelale jäänud asukoha kinnitamiseks läbi detailsemad uuringud, et kinnitada selle asukoha ja tuumajaama täpsete asukohapõhiste parameetrite omavaheline sobivus.

Tuumajaama ehitus: Pärast planeerimisprotsessi lõppu, kui riigikogu on vastu võtnud tuumaenergiat reguleeriva seaduse, on 2029. aastal plaanis esitada pädevale regulaatorile ehitusloa taotlus ja positiivse tulemuse korral alustada tuumajaama ehitust 2031 aastal. See võimaldab esimesest reaktorist elektrit toota 2035. aasta teiseks pooleks.