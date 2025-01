Sillamäe saun jätkab kahjumist hoolimata tööd

Dmitri Leti kinnitusel on linnasauna teenused nõutud ja sotsiaalse tähtsusega. "Paljud linnasauna püsikliendid ja linnaelanikud on pöördunud meie poole palvega sauna kinni mitte panna. ASi Sillamäe Veevärk nõukogu otsustaski viimasel istungil, et saun jätkab tööd, tõstes veidi piletite hindu: täispilet maksab nüüd 10 eurot ja sooduspilet 7 eurot. Kuna enamik sauna klientidest on soodustuse saajad, ei too hindade tõstmine ettevõttele märgatavat kasumit, kuid võimaldab siiski edasi tegutseda."