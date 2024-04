Narva Transi peatreeneril Aleksei Eremenkol on kõvasti peamurdmist, kuidas kirju rahvusvahelise koosseisuga ja kohalike noortega meeskond nõnda mängima saada, et see poolehoidjatele rõõmu pakuks ja tabelisse punkte tooks.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik