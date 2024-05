Kohtla-Järve linnajooks jõuab sel aastal ka südalinna

Kui kahel eelneval aastal on linnajooksu rada kulgenud linnapargis, siis sel laupäeval on jooksjad liikumas ka südalinnas ja metsapargis. Stardi- ja finišipaik asub Kohtla-Järve kultuurikeskuse juures. 7 km rajale minejad teevad ringi ümber pargijärve ning suunduvad siis mööda Pärna tänavat kesklinna poole pöörates Vahtra ja Endla tänava kaudu metsaparki, kus on mõned aastad tagasi valminud kõndimisteed. Sealt tuleb rada keslinna poole tagasi, möödudes nii riigigümnaasiumist, Virula väljakust kui ka Kohtla-Järve linnavalitsuse eest. Neis kolmes kohas seavad Kohtla-Järve gümnaasiumi noored üles ka muusikalised ergutuspunktid. Jooksu viimane kilomeeter kulgeb mööda Keskalleed, tehes enne lõppu veel tõusuga pauna spordikeskuse juurde ja laskumise kultuurikeskuse juurde.

Jooksu ühe korraldaja Andrus Lehismetsa sõnul toodi rada seekord südalinna, et jooks ja osalejad saaksid rohkem tähelepanu kui pargis. "Kui Jõhvi rahvajooks kulgeb linnatänavatel, siis mõtlesime, et ka Kohtla-Järve linnajooksu rada peaks jõudma kesklinna," sõnas ta, tõdedes, et korraldajatel teeb see elu keerulisemaks, sest vaja on rohkem rajajulgestajaid. Lehismets kutsubki inimesi, kes ise mingil põhjusel jooksma või kõndima ei lähe, raja äärde korraldajatele appi tulema, aga ka osalejatele kaasa elama.