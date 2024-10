JÕHVI JA TOILA ÜHINEMINE Miks ei võetud kõne alla Kohtla-Järve linnaosade liitumist

Kui Jõhvi ja Toila alustasid kaks aastat tagasi ühinemiskõnelusi, märgiti kohe, et Kohtla-Järve lahuslinnaosadega selle reformi käigus ei tegelda. Kuigi juba praegu on Oru ja Kukruse linnaosa oma emalinnast eraldatud valla territooriumiga.

Jõhvi vallavalitsuse liige nõudis vallavõimudelt aru

Neljapäeval Jõhvi raamatukogus toimunud rahvakoosolekul nõudis Jõhvi vallavalitsuse liige Sergei Andrejev oma kolleegidelt aru, tahtes teada, kui palju läheb maksumaksjatele maksma Jõhvi ja Toila valla ühinemine. Andrejev on varem olnud ühinemise suhtes kriitiline ning ka siis, kui Jõhvi loobus 2017. aasta haldusreformi käigus Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmmega liitumisest, hääletas tema volikogu liikmena loobumise poolt. Andrejevi küsimus liitumise maksumuse kohta ajas Jõhvi vallajuhid esmalt segadusse. Olukorra lahendas kiirelt moderaator Tiia Linnard, kes teatas, et Andrejev peaks vallavalitsuse liikmena nende teemadega end ammu olema kurssi viinud ja kohale tulnud inimesed peaksid saama seda temalt kui vallavõimu esindajalt küsida. Nende sõnadega rabas Linnard Andrejevil mikrofoni käest ja teatas, et "laseme nüüd siia tulnud tavainimestel küsimusi esitada". Rohkem Andrejev sõna ei võtnud.