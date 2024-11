Jõhvi küsib riigilt Toilaga ühinemise eest raha

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumile saadetud kirjas nendib Jõhvi vallavanem Maris Toomel, et 2017. aasta haldusreformi esmaseid tulemusi kajastavas seireraportis "Viis aastat hiljem" sedastatakse vajadust jõuda uute lahenditeni mõningate reformi järel tekkinud ebamõistlike moodustiste puhul. Näitena on toodud just Toila valda selle praegusel kujul, mis ei moodusta territoriaalset tervikut, puuduvad keskuse-tagamaa loogilised seosed ning ka elanike arv on alla viie tuhande, mis on loetud haldusreformi eesmärkide kohaselt elanike arvu miinimumpiiriks.