Jõhvi vallaametnikud üllatasid aastalõpupeol rahvatantsunumbriga

"Täpselt nagu karu loomaaias kinni võetud ja tantsima pandud," kommenteeris oma rahvatantsudebüüti majandusspetsialist Aivo Tamm. "Aga püha ürituse nimel võib ju vahepeal rahvatantsu ka teha. Välja tuli päris okeilt. Publik oli väga hea, saal läks käima ja tagantjärele on kuulda, et meie karude tantsimine olevat olnud peo nael."

Vallavalitsuse majandus- ja arenguteenistuse projektijuht Anton Makarjev tõdes, et nende etteaste tuli publikule suure üllatusena. "Meie maja töötajad teadsid küll, millega me pärast tööd tegeleme, ja võib-olla olid kuulnud muusikat, aga tantsu ennast polnud näinud. Mõnele tantsijalegi tuli üllatusena, et me läheme päriselt esinema, ja mõned naised said alles kohapeal teada, millega nende mehed tööl tegelevad," muheles ta.