Mikhai Kushteyn valiti neljandat aastat järjest Ida-Virumaa parimaks meessportlaseks

Aasta naissportlane on aerutaja Julija Varšavskaja. Parima võistkonna auhinna pälvis saalijalgpallis Eesti meistriks tulnud Sillamäe Silla meeskond.

Kikkpoks ei ole selline spordiala, mis pälviks sama laia tähelepanu kui kergejõustik või ujumine, kuid Euroopa meistriks tulek on sellegipoolest erakordne saavutus ja sellega sai tänavu novembris hakkama 21aastane narvalanna Aleksandra Džikajeva.

Tiit Pekk. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Olümpiakomitee asepresident Tiit Pekk: "Liikugem rohkem värskes õhus"

Ida-Virumaa kultuuri- ja spordirahva tunnustussündmusel "Ida-Viru EHE 2024" osalenud eelmise aasta sügisel Eesti olümpiakomitee asepresidendiks valitud Tiit Pekk innustas inimesi rohkem värskes õhus liikuma.

Vokast pärit Tiit Pekk, kes on Ida-Virumaal korraldanud suusa- ja rattamaratone, soovitas siin hakata Tallinna eeskujul rajama mobiilseid orienteerumisradu parkidesse koolide ja lasteaedade kõrvale. "Mõelgem, kas meie koolide ümber on sellised rajad. Kui ei ole, teeme ära − see nõuab väga vähe ressursse, aga saame noored koos vanemate ja telefonidega liikuma. Olgem rohkem värskes õhus!"