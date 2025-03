Nõrk inglise keele tulemus kukutab Ida-Viru riigigümnaasiumid koolide edetabelis

Tänavuses Postimehe eesti koolide edetabelis jõudis Ida-Virumaalt kõrgeimale kohale Toila gümnaasium, kus oli parim inglise keele sooritus. Kohtla-Järve gümnaasium, mis on samuti sada protsenti eesti õppekeelega, tegi parima tulemuse matemaatikas, Jõhvi gümnaasium seevastu eesti keeles. Aga mõlemad riigigümnaasiumid kaotasid riigieksamite tulemuste põhjal koostatud koolide pingereas kohti just inglise keele pärast.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur selgitas olukorda suuresti sellega, et vene noortel pole inglise keelt vaja, kuna arvutiprogrammid ja -mängud on vene keeles. Eesti noorte meediaruum on seevastu paljuski ingliskeelne.