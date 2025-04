Hendrik Agur tahab muuta Ida-Viru suurima õppeasutuse aastaga eestikeelseks

Kuus aastat tagasi Kohtla-Järve gümnaasiumi üles ehitama ja juhtima tulnud Agur ütles, et hakkas esimestel Ida-Virumaa aastatel huviga vaatama, millised koolid maakonnas tegutsevad, ja nende seas hakkas talle silma, et kutsehariduskeskus oli enam-vähem täielikult venekeelne kool. "Mulle ei mahtunud pähe, kuidas see saab nii olla. Ligemale 2500 õpilasest oskas vabalt eesti keelt vaid kümme protsenti. See on surnud ring, kui paljud vene põhikoolide lõpetajad suunatakse sinna, et nad jätkaksid venekeelse õppega, mis aga piirab oluliselt noorte tulevikuväljavaateid," ütles ta, märkides, et praegu ei ole enam selliseid erialasid, kus eesti keelt oskamata saaks Eesti tööturul edu saavutada.