Enefit Poweri juhatuses elektri tootmise eest vastutav Aleksandr Jefremov kinnitab enam kui 60 meetri kõrguse Auvere elektrijaama katusel, kust avaneb vaade suuremale osale Ida-Virumaast, et esimestel aastatel mitmeid "haigusi põdenud" jaama tervis on nüüd korras ning seda tõestab ka mullu 90 protsendini ulatunud töökindlus.

"See ei ole enam põlevkivielektrijaam, see on hübriidelektrijaam, mis on võimeline põlevkivi kõrval rohkem kui 50 protsendi ulatuses kasutama ka alternatiivseid kütuseid," ütleb Enefit Poweri juhatuse liige Aleksandr Jefremov Auvere elektrijaama kohta, kust kümme aastat tagasi jõudis võrkudesse esimene elekter.