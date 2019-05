Narvas keelatud nõukogude võidupüha rongkäik toimub kõnniteedel

Pärast Põhjarannikus ilmunud uudist rongkäigu keelamise kohta teatas ürituse korraldaja Larissa Olenina sotsiaalmeedias, et linnapea ning linnavalitsus käitusid õigesti, kui rongkäigu ära keelasid. "Peamine, et me kõik säilitaksime rahu ja tegutseksime seaduse järgi," kirjutas ta.

"Koguneme kell 13 Peetri platsil. Meil tuleb suurepärane kontsert-miiting! Tuleb palju laule, luuletusi, ilusaid õhupalle. Tulge! Võtke kaasa lilled ja portreed! Seejärel läheme heale, laiale kõnniteele, liikudes mööda kõnniteid ning jalakäijate ülekäiguradu, järgides kõiki liiklusreegleid. Vennashaual viime läbi veel ühe miitingu," kirjutas Olenina, kes on ka Narva volikogu liige ja volikogu aseesimees.

Ühtlasi manitses ta oma järgijaid: "Kedagi mitte ärritada, mitte alluda emotsioonidele, mitte reageerida provokaatoritele."

8. mai õhtul otsustas linnavalitsus, et ei luba tänavu 9. mail nõukogude võidupüha tähistamiseks korraldada traditsioonilist rongkäiku.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ütles Põhjarannikule, et keeld puudutab vaid jalakäijate liikumist sõiduteel. "Keeld lähtub sellest, et mul ei ole politsei kooskõlastust. Ilma selleta ei saa ma väljastada ühtegi sellist luba. See puudutab kõiki üritusi, mitte ainult 9. mai omi," kinnitas ta. Tema sõnul muutis politsei kolmapäeva õhtul pärast kella 16 oma esialgset otsust ning ei andnud rongkäiguks kooskõlastust.

Linnapea kutsus üles säilitama rahu. "Pole tarvis tekitada paanikat ja väljamõeldud hüsteeriat. Miiting toimub, inimesed saavad liikuda, kuid seda tuleb teha kultuurselt, viisakalt, veterane austades ning mälestades," sõnas linnapea.

Jevgrafovi sõnul pidanuks antud rongkäigu puhul korraldajal olema seitse vastava kvalifikatsiooniga liiklusreguleerijat, ent kontrollimisel selgitas politsei välja, et vastavat kvalifikatsiooni omavad vaid kaks seitsmest esitatud reguleerijast. Sellest andis politsei linnavalitsusele teada alles 8. mail tööpäeva lõpus, mistõttu reageeris linnavalitsus operatiivselt ning keelas rongkäigu.

"Kooskõlastasime miitingu, kuid rongkäigu puhul seda teha ei saanud," selgitas linnapea.

Ta kinnitas, et jalakäijad saavad liikumiseks endiselt kasutada kõnniteid ja promenaadi ning lisas, et juba 9. mai hommikul suundusid paljud narvalased mälestusmärkide juurde lilli asetama.