Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava

Vladimir Tšužas märkis kaebuses pressinõukogule, et ajaleht annab artiklis oma hinnangu kahe saadiku lahkumise faktile. Kaebaja leiab, et ajalehel ei ole ja ei saagi olla usaldusväärseid kinnitusi selle kohta, et saadikud teenivad mingeid punkte. Kaebaja leiab, et tavalugejale jääb suure tõenäosusega pärast artikli lugemist mulje, et tegemist on faktiga (et saadikute eesmärk oli teenida positiivseid punkte), sest artiklis pole kusagil öeldud, et see on toimetuse hinnang. Kaebaja selgitas, et tegelikult on toimetusel teada fraktsioonist lahkumise põhjus, sest leht on sellest varem kirjutanud. Kaebaja leiab, et sellega on leht teinud lugejatele sisuliselt selgeks, et need kaks poliitikut on valetajad. Kaebaja on seisukohal, et ajalehel ei ole õigust sellist arvamust ilma tõenditeta avalikult väljendada ning lisaks ei ole kusagil märgitud, et see on arvamus. Kaebaja leiab, et asjaolu, et lehe ülaosas on kiri "juhtkiri", ei tähenda, et see on kindlasti kellegi arvamus, ning tavaline lugeja tajub infot faktina.